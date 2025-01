Gerade nochmal mit einer roten Null und einem blauen Auge davonkommen, wie es Gomaringens Bürgermeister Steffen Heß in der jüngsten Gemeinderatssitzung formulierte. Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung zusammen mit dem eingebrachten und noch leicht angepassten Haushalt einstimmig beschlossen. Bei den Fraktionsreden kamen aber einige Differenzen zum Vorschein, wie man in Zukunft mit dem knappen Geld umgehen will.

Einstimmig wurde der Haushalt für dieses Jahr von Gomaringer Gemeinderat beschlossen. Foto: Vetkit/adobe stock Einstimmig wurde der Haushalt für dieses Jahr von Gomaringer Gemeinderat beschlossen. Foto: Vetkit/adobe stock

