Warum der B27-Tunnel in Dußlingen am Donnerstagabend voll gesperrt war

DUßLINGEN. Im späteren Feierabendverkehr ging am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 27 bei Dußlingen nichts mehr. Fahrzeuge stauten sich auf der vierspurig ausgebauten Bundesstraße sowohl in Richtung Mössingen als auch in Richtung Tübingen. Schranken waren vor den Tunnelröhren heruntergelassen und Polizeifahrzeuge mit Blaulicht standen quer über der Fahrbahn.

Was war passiert? »Laut Lagebericht hatte die Tunneltechnik einen Alarm ausgelöst, was zur Folge hatte, dass die Schranken an den Tunneleingängen automatisch heruntergelassen wurden«, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen. Warum der automatische Alarmmelder ausgelöst wurde, ist noch unklar (Stand 7 Uhr). Sicher ist aber: Es hat keinen Unfall gegeben, niemand ist zu Schaden gekommen.

Die Sperrung dauerte etwa zwei Stunden, dann gingen die Schranken an den Tunneleingängen wieder hoch. Gegen 22 Uhr rollte der Verkehr wieder problemlos. (GEA)