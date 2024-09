Am Sonntag endeten die Mietverträge im lange von Studenten bewohnten Gebäude Siegwartstraße 11 in Tübingen. Weil unsicher war, was mit dem Gebäude passiert und um es nicht leerstehen zu lassen, gründete sich die Projektgruppe »Siggi11« aus der alternativen Szene der Uni-Stadt heraus. Gestern lud sie zum »Abschiedskaffee mit Siggis« – und erklärte das Haus anschließend für besetzt.

