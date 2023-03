Warnstreik: In Tübingen sind Kitas, Bürgeramt und Stadtbücherei betroffen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Gewerkschaft ver.di hat für Dienstag, 21. März, und Mittwoch, 22. März 2023, zum Warnstreik im öffentlichen Dienst aufgerufen. Davon ist auch die Universitätsstadt Tübingen betroffen.

Bürgeramt, Ausländeramt und Telefonzentrale

Zu kurzfristigen streikbedingten Personalausfällen kann es unter anderem im Bürgeramt und im Ausländeramt kommen. In diesem Fall können nicht dringliche Anliegen nicht bearbeitet werden. Wer für einen der Streiktage einen Termin vereinbart hat und kein eiliges Anliegen hat, kann über die Online-Terminvereinbarung mit wenigen Klicks einen neuen Termin vereinbaren. Die Telefonzentrale der Stadtverwaltung ist an beiden Tagen möglicherweise nur eingeschränkt erreichbar.

Stadtbücherei

Die Hauptstelle der Stadtbücherei und die Zweigstelle Derendingen bleiben am Dienstag wegen des Streiks geschlossen. Am Mittwoch kann in der Hauptstelle möglicherweise nur ein reduzierter Kundenservice aufrechterhalten werden. Entliehene Medien kann man jederzeit über den Rückgabeautomaten zurückgeben.

Kindertageseinrichtungen

Städtische Kindertageseinrichtungen sind ebenfalls vom Warnstreik betroffen. Folgende Einrichtungen werden am Dienstag, 21. März 2023, bestreikt: Kinderhäuser Ahornweg, Alte Mühle, Berliner Ring/Rebelhaus, Breite, Bühl, Eugenstraße, Feuerhägle, Galgenberg, Gartenstraße/Kielmeyerstraße, Güterbahnhof, Hagelloch, Hauptstraße, Horemer, Lindenbrunnen, Loretto, Mönchhütte, Mühlenviertel, Neuhalden, Paula-Zundel, Rübenloch, Kindergarten Saibenstraße, Kinderhäuser Sternplatz, Sofie-Haug, Stöcklestraße, Waldschule (Außenstelle Bebenhausen), Weilheim und Winkelwiese. Folgende Einrichtungen sind am Dienstag, 21. März 2023, eingeschränkt geöffnet: Kinderhaus Aischbach, Kindervilla Alexanderpark, Kinderhäuser Derendinger Straße, Französische Allee, Herrlesberg, Hirschau, Janusz-Korczak, Kilchberg, Österberg, Stiefelhof, Waldhäuser-Ost, Waldschule (Haupthaus) und Weststadt.

Folgende Einrichtungen werden am Mittwoch, 22. März, bestreikt: Kinderhäuser Ahornweg, Aischbach, Alte Mühle, Berliner Ring/Rebelhaus, Breite, Bühl, Eugenstraße, Feuerhägle, Galgenberg, Gartenstraße/Kielmeyerstraße, Güterbahnhof, Hagelloch, Horemer, Mauerstraße, Mönchhütte, Mühlenviertel, Neuhalden, Paula-Zundel, Kindergarten Saibenstraße, Kinderhäuser Stiefelhof, Stöcklestraße, Waldhäuser-Ost, Waldschule (Außenstelle Bebenhausen) und Winkelwiese. Folgende Einrichtungen sind am Mittwoch, 22. März, eingeschränkt geöffnet: Kindervilla Alexanderpark, Kinderhäuser Derendinger Straße, Französische Allee, Hauptstraße, Herrlesberg, Hirschau, Janusz-Korczak, Kilchberg, Lindenbrunnen, Loretto, Österberg, Sternplatz, Waldschule (Haupthaus), Weilheim und Weststadt.

Es gibt keine einrichtungsübergreifende Notbetreuung. In den Schulen erfahren die Eltern direkt von der Schulkindbetreuung, ob diese vom Streik betroffen ist. Informationen zur aktuellen Situation bei der Kindertagesbetreuung gibt die Stadtverwaltung unter Telefon 07071 204-1650. (pm)