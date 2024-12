Vierzig Kunst-Aussteller im Kurpark von Bad Sebastiansweiler

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Vor lauter Weihnachtsmarktgedöns dürfte den Meisten entgangen sein, dass am Sonntag der »National Mistletoe Day« war, also der Mistelzweigtag. Der Brauch kommt aus dem Land, wo das Sich-unter-einem-Mistelzweig-Küssen erfunden wurde, also aus England. Es sind aber nicht nur sentimentale Briten, die tatsächlich Geld für diese parasitäre Pflanze ausgeben, die unsere Obstbäume befällt. Auch auf dem zweitägigen Kunsthandwerkermarkt im Kurpark stand der Schmarotzer als romantischer Weihnachtsmarkt zum Verkauf.

Weil das von Maria Funk und Ingrid Blaich seit gut 20 Jahren erfolgreich organisierte und stets gut besuchte Hobbykunst-Forum ausschließlich hochwertige Waren feilbietet, kann man freilich auch keine Flohmarktpreise erwarten. Für 16 Euro konnte man einen Zweig dieses Raubsaugers erwerben. Beliebter war dann doch eines der unzähligen Geschenkideen zu kaufen, Getöpfertes, Gefilztes, Gemaltes, Holzkunstwerke oder – last Minute – eben Adventskränze. Und es hätten rund um das volle alte Café und Andreas Felgers Atelier noch viel mehr sein können, aber ein Viertel der geplanten 54 Standbetreiber, darunter einige Neulinge, musste krankheitsbedingt an diesem schönsten Dezemberauftakt seit Langem absagen. (mey)