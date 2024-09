In fünf Jahren Sanierungs- und Modernisierungszeit hat sich an der Uni-Mensa Wilhelmstraße einiges getan: Die Technik in der Küche ist auf neuem Stand. Die Cafeteria hat einen Lounge-Bereich erhalten. Statt Essen vom Fließband gibt es jetzt verschiedene Theken.

Nach fünf Jahren öffnet die Uni-Mensa Wilhelmstraße wieder ihre Tore. Foto: Nadine Nowara

