Niemand konnte sich der Tatsache entziehen, dass einige Plätze in der Tübinger Altstadt mit schönen alten Autos besetzt waren. Was es beim »Tübingen Classic Oldtimer Festival« alles zu bestaunen gab.

Dieser 1926er Chevrolet Capitol war am Sonntag der Star unter den Feuerwehr-Oldtimern in der Tübinger Karlstraße. Foto: Michael Sturm Dieser 1926er Chevrolet Capitol war am Sonntag der Star unter den Feuerwehr-Oldtimern in der Tübinger Karlstraße. Foto: Michael Sturm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.