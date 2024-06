Tübinger Eduard-Haber-Straße wird in Felicia-Langer-Straße umbenannt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Tübinger Eduard-Haber-Straße in Lustnau wird in Felicia-Langer-Straße umbenannt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, werden die neuen Straßenschilder am Montag, 17. Juni, angebracht. Die Schilder mit der Aufschrift »Eduard-Haber-Straße« werden durchgestrichen und Mitte 2025 abgebaut. Die Umbenennung hatte der Gemeinderat bereits im Dezember 2023 beschlossen.

Die Stadtverwaltung hat die Anwohnerinnen und Anwohner schriftlich über die Umbenennung der Straße informiert. Für sie entstehen durch die Umbenennung keine Kosten. Die Ummeldung erfolgt von Amts wegen und ist gebührenfrei, auch die Änderung des Personalausweises ist gebührenfrei. Änderungen des Reisepasses oder des Führerscheins sind nicht notwendig, da in diesen Dokumenten keine Anschrift enthalten ist.

Relevante Institutionen sind informiert

Die Änderung der Straßenbezeichnung in den öffentlichen Büchern erfolgt direkt über die Stadtverwaltung, die auch die Postdienstleister, die Deutsche Telekom AG, das Finanzamt und weitere Institutionen benachrichtigt hat. Außerdem hat die Stadtverwaltung für die Anwohnerinnen und Anwohner einen Musterbrief für die Umschreibung von Verträgen bereitgestellt, der online abrufbar ist. Wem weitere Kosten entstehen, zum Beispiel für den Druck neuer Visitenkarten, bekommt diese gegen Nachweis erstattet.

Mit der Umbenennung folgte der Gemeinderat der Empfehlung einer Kommission, welche die Biografien verschiedener Namensgeber für Straßen in Tübingen geschichtswissenschaftlich geprüft hat. Eduard Haber (1866-1947) war ein deutscher Kolonialbeamter, Diplomat und Dozent an der Universität Tübingen. Von 1937 bis Kriegsende war er Mitglied der NSDAP. Felicia Langer (1930-2018) war eine deutsch-israelische Rechtsanwältin, Menschenrechtsaktivistin und Schriftstellerin, die viele Jahre in Tübingen gelebt hat. (eg)

www.tuebingen.de/muster-adressaenderung