Die Fachärztin für Allgemeinärztin Lisa Mey schaut Medizinstudentin Katharina Zagorac über die Schulter, während diese das Trommelfell der Schauspielpatientin Alfhild Karle untersucht. Tonne-Intendant Enrico Urbanek (zweiter von rechts) und Thorsten Doneith beobachten die Szene. FOTO: WEBER Die Fachärztin für Allgemeinärztin Lisa Mey schaut Medizinstudentin Katharina Zagorac über die Schulter, während diese das Trommelfell der Schauspielpatientin Alfhild Karle untersucht. Tonne-Intendant Enrico Urbanek (zweiter von rechts) und Thorsten Doneith beobachten die Szene. FOTO: WEBER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.