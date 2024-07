An der Geschwister-Scholl-Schule in Tübingen haben Abiturienten Wasserhähne nachts aufgedreht und Abflüsse verstopft. Das Foyer und der Fahrstuhlschacht standen danach unter Wasser. Was der Schulleiter dazu sagt und wie die Schüler dazu stehen.

Nach einem Abistreich beläuft sich der Sachschaden an der Geschwister-Scholl-Schule auf rund 4.000 Euro. Foto: Aygul Rana Nach einem Abistreich beläuft sich der Sachschaden an der Geschwister-Scholl-Schule auf rund 4.000 Euro. Foto: Aygul Rana

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.