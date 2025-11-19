Tübinger Paul Horn-Arena behält ihren Namen bis 2047

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Seit 2007 heißt die Multifunktionshalle in der Tübinger Europastraße Paul Horn-Arena. Der Namensgeber, das Tübinger Werkzeugunternehmen Paul Horn, und die Universitätsstadt Tübingen haben sich jetzt auf die vorzeitige Verlängerung des Namenssponsorings um weitere 20 Jahre verständigt und einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen: Die Halle heißt bis September 2047 Paul Horn-Arena.

»Das Namenssponsoring ist für uns eine großartige Möglichkeit, die erstklassigen Sportmöglichkeiten und Veranstaltungen in Tübingen zu unterstützen. Wir freuen uns, dass die Halle auch in den kommenden Jahrzehnten unseren Namen trägt und hoffen auf viele spannende Spiele in der Paul Horn-Arena«, sagt Markus Horn, Geschäftsführer der Paul Horn GmbH.

Sponsoring in Höhe von einer Million Euro

Oberbürgermeister Boris Palmer dankt dem Tübinger Betrieb für die finanzielle Zuwendung in Höhe von einer Million Euro, die mit dem Namenssponsoring verbunden ist: »Das ist gelebtes unternehmerisches Engagement, das dem Sportstandort Tübingen zugutekommt und eine Finanzspritze, die wir momentan besonders gut gebrauchen können.«

Die Paul Horn-Arena wurde 2004 errichtet und ist Heimat für Leistungs- und Profisport, Breiten- sowie Schulsport. Die multifunktionale Halle ist eine bundesligataugliche Wettkampfstätte vor allem für die Ballsportarten mit Platz für bis zu 3.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Außerdem bietet sie Aktionsfelder für Trendsportarten wie Klettern, Skaten und Streetball sowie exzellente Trainingsbedingungen für Leichtathletik und Kunstturnen. Zurzeit beheimatet die Paul Horn-Arena die Basketballer der Tigers Tübingen und die Handballerinnen des TuS Metzingen. (pm)