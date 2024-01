Tübinger OB Palmer nennt Weselsky Gewerkschaftskaiser

Ein ICE der Deutschen Bahn mit verlassenem Lokführerplatz steht am Hauptbahnhof.

TÜBINGEN. Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) scheint für den Tübinger OB Boris Palmer ein rotes Tuch zu sein. »Für diesen Streik kann es kein Verständnis geben«, hieß es in seinem Facebook-Post von Montag mit dem Titel »@kaputt streiken« zu dem erneuten Ausstand der GDL, der ab diesen Mittwoch und bis kommenden Montag dauern wird.

Weiter regte er sich auf: »Unter der Woche fährt nur alle Stunde ein Zug statt alle 15 Minuten, wie es mal bestellt war bei der Bahn. Die hat aber weder die Werkstätten noch die Lokführer, um das zu bewerkstelligen. Ja, dann lassen wir es eben.« Palmer ist der Meinung, dass GDL-Chef Claus Weselsky, den er als »Gewerkschaftskaiser« charakterisiert, nur eines im Visier habe: Machtmaximierung.

Auf Facebook schreibt er noch: »Sechs Tage Streik für eine komplett absurde Forderung kann man nur mit einer Nero-Strategie vergleichen. Soll Rom doch niederbrennen, solange er seinen Willen hat, ist alles bestens.« Ein heftiger Vergleich, wenn man bedenkt, dass Nero ein römischer Kaiser war, der angeblich einen Brand in der Stadt gelegt hatte, um sie nach seinem Willen wieder neu aufbauen zu können.

Der Ausweg aus dieser brenzligen GDL-Situation laut Palmer: »Wir machen die Lokführer zu Beamten. Dann gilt wieder die 41-Stunden-Woche ohne Streikrecht. Für mich die beste Lösung. Eine Zwerggewerkschaft darf nicht die Macht haben, das halbe Land lahm zu legen.« Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, ob auf diesen Vorschlag eingegangen wird.

Sein erster Facebook-Post zu dem Aufreger-Thema Streik mit der Überschrift »@GDL abschaffen« hatte bereits vergangene Woche Wellen geschlagen. In dem Post machte er deutlich, wie frustriert er ist und bezeichnete den Streik als eine Frechheit. Das führte wiederum zu einem offenen Brief eines Lokführers. Das Schreiben erreichte auch die Tübinger GDL-Ortsgruppe. Mit seinem Schreiben bat der Lokführer Palmer, sich an örtlichen Streikposten »besser über die Lage und die Probleme der Betriebseisenbahner zu informieren«. Die Tübinger Gruppenvorsitzende Imke Hartwig teilte mit, dass die Aussagen von Palmer die Mitglieder verschiedener Ortsgruppen nicht unberührt gelassen hatten. (GEA)