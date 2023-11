Tübinger Monatsparkticket ab sofort in elf Bewohnerparkgebieten

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Universitätsstadt Tübingen weitet das neue Monatsparkticket aus. Ab sofort gilt das Angebot in den Bewohnerparkgebieten 30 bis 40, also in der Nordstadt und in Lustnau. Wer in einem dieser Gebiete arbeitet oder regelmäßig parkt, kann das Monatsparkticket für 50 Euro kaufen. Das Ticket ist ausschließlich über die städtische Internetseite erhältlich ( www.tuebingen.de/parkgebuehren). Es wird online bezahlt und selbst ausgedruckt. Auf der Homepage findet sich auch eine Übersicht über die Bewohnerparkgebiete.

Bei der Festlegung des Preises für das Monatsticket hat sich die Stadtverwaltung an den Gebühren für die Parkhäuser im Norden orientiert. Verglichen mit dem Kauf von Tagestickets, von denen ein Arbeitnehmer im Schnitt rund 20 im Monat lösen müsste, ist das Monatsticket rund 70 Euro günstiger. Ein Tagesticket für das Parken an der Straße kostet sechs Euro.

Das Monatsticket wurde als neues Angebot zum 1. November 2023 für die Gebiete 31 bis 35 eingeführt, nachdem in der Nordstadt Bewohnerparkgebiete neu ausgewiesen worden waren. Umgesetzt ist es mit einer Rechtsverordnung des Oberbürgermeisters. 2024 soll das Monatsparkticket in die Parkgebührensatzung aufgenommen werden, die die Stadtverwaltung momentan überarbeitet und die vom Gemeinderat beschlossen werden muss. (GEA)