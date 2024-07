Der SPD-Bundestagsabgeordnete Brian Nickholz, Beauftragter für Wohnungs- und Obdachlose seiner Fraktion, machte auf seiner Sommertour Station in Tübingen. Auf Einladung seines Tübinger Fraktionskollegen Martin Rosemann besuchte Nickholz mit Sozialbürgermeisterin Gundula Schäfer-Vogel das Männerwohnheim in der Eberhardstraße.

Sie schauten sich in der Kleiderkammer des Tübinger Männerwohnheims um (von rechts): Dornahof-Geschäftsführerin Christa Schöffend, der SPD-Bundestagsabgeordnete Brian Nickholz, Tübingens Sozialbürgermeisterin Gundula Schäfer-Vogel und Dezernentin Elisabeth Stauber. Foto: Michael Sturm

