Tübinger Klimapakt: Immer mehr Unternehmen wollen klimaneutral werden

TÜBINGEN. Der Kreis der Tübinger Unternehmen und Einrichtungen, die mit der Stadtverwaltung einen Klimapakt geschlossen haben, wächst. Das teilt die Stadt Tübingen in einer Pressemitteilung mit. Fünf Mitglieder sind jetzt neu dazugekommen. Drei von ihnen, Suedhang Kaffee GmbH, AOK – Die Gesundheitskasse Neckar-Alb und das Zentrum für Medienkompetenz ZFM der Universität Tübingen, begrüßte Oberbürgermeister Boris Palmer kürzlich beim diesjährigen Erfahrungsaustausch im Rathaus. Zusätzlich zeichnete Palmer den Genossenschaftsladen im Löwen e.G. für sein Engagement als Blauer-Sterne-Betrieb mit einer Urkunde aus.

»Den Weg zur Klimaneutralität können wir nur gemeinsam gehen«, betonte Oberbürgermeister Boris Palmer. »Der Klimapakt zeigt, dass Unternehmen ihren Beitrag dazu leisten wollen und aktiv nach Lösungen suchen, um eine nachhaltige und klimaneutrale Zukunft zu gestalten.«

Best-Practive-Beispiele

Welche Lösungen es geben kann, zeigten an dem Abend drei Best-Practice-Beispiele: Sandra Baron, Nachhaltigkeitsmanagerin bei Erbe Elektromedizin GmbH, Dr. Annegret Vester, Chief Sustainability Officer bei der CHT Germany GmbH, und Martin Lai von Suedhang Kaffee GmbH stellten den rund 40 Teilnehmenden Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen in ihren Unternehmen vor. Eine weitere Anregung, wie sich Unternehmen engagieren können, gibt die Stadtverwaltung mit dem neuen Projekt »Grüne-Sterne-Betriebe« (siehe PM 565), das sich naturnahen Betriebsgeländen widmet.

Der Tübinger Klimapakt ist ein Baustein der städtischen Klimaschutzoffensive »Tübingen macht blau«. Ziel ist es, das Engagement lokaler Einrichtungen und Unternehmen für den Klimaschutz und das Energiesparen zu bündeln, sichtbarer zu machen, zu stärken und zu vernetzen. Mittlerweile sind über 95 Tübinger Unternehmen und Einrichtungen beim Klimapakt dabei. Damit zeigen sie, dass sie das Klima schützen, unabhängiger von importierten Energieträgern werden und den Energieverbrauch reduzieren wollen.

Beitritt ist jederzeit möglich

Der Klimapakt richtet sich an alle Betriebe, die in Tübingen ansässig sind. Ein Beitritt ist jederzeit möglich. Interessierte Unternehmen und Einrichtungen aus Tübingen sind herzlich eingeladen und können sich bei der Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz unter Telefon 07071 204-1800 oder per E-Mail an umwelt-klimaschutz@tuebingen.de anmelden. Weitere Informationen zum Klimapakt und eine Auswahl der teilnehmenden Firmen und Einrichtungen gibt es unter www.tuebingen-macht-blau.de/klimapakt. (GEA)