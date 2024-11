Andreas Ackel zeigt im Mode-Outlet das Plakat, auf dem die Partnerschaft mit der Fluglinie Pan Am bekannt gemacht wurde: Von der Wand dahinter grüßt der Vater und 2020 gestorbene Gründer der Firma, Viktor Ackel. Foto: Joachim Kreibich Andreas Ackel zeigt im Mode-Outlet das Plakat, auf dem die Partnerschaft mit der Fluglinie Pan Am bekannt gemacht wurde: Von der Wand dahinter grüßt der Vater und 2020 gestorbene Gründer der Firma, Viktor Ackel. Foto: Joachim Kreibich

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.