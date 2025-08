Tübinger Gemeinderat beschließt: Neue Wohnungen für bis zu 1.000 Menschen

In Tübingen werde noch gebaut, freute sich Oberbürgermeister Boris Palmer in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Etwa an der Schnarrenbergstraße.

TÜBINGEN. Bebauungspläne sind meist sperrige Werke, die in ihrer Entstehung langwierige Diskussionen in den kommunalpolitischen Gremien nach sich ziehen - wird darin doch viel geregelt. Für Bauherren sind diese Pläne aber immens wichtig, um im Anschluss Bauanträge stellen zu können. »Und bei uns wird noch gebaut«, stellte Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer im Blick auf die bundesweite Krise der Bauwirtschaft zufrieden fest. Jüngst kamen gleich drei Gebiete im Gemeinderat zur Sprache: die Bebauungspläne »Südwestrundfunk / Matthias-Koch-Weg Teil II« und »Marienburger Straße« in Tübingen sowie »Zwischen Sieben-Höfe-Straße und Weinbergstraße« in Derendingen. Während ersterer Bebauungsplan nun öffentlich ausgelegt wurde, konnte das Gremium die anderen beiden Bebauungspläne beschließen.

In Derendingen plant die Tübinger GWG nicht mehr sanierungsfähige Gebäude in der Sieben-Höfe-Straße abzureißen. Auf dem frei werdenden Quartier sollen in mehreren Bauabschnitten bis zu 150 Wohnungen realisiert werden, darunter 28 Ein-Zimmer-Appartements. Im Bereich der Marienburger Straße sind neben 400 Wohnungen auch ein Parkhaus und ein neues Verwaltungsgebäude für die Stadtwerke Tübingen vorgesehen. Der Hochbau in dem Gebiet soll im Frühjahr 2026 beginnen. Auf dem früheren Areal des Landesstudios des SWR sollen 78 Wohneinheiten in Holzbauweise entstehen. Dies wurde möglich, da der SWR neu gebaut hat - mit dem neuen Studio konnte die beanspruchte Fläche um ein Drittel reduziert werden, sodass hier Raum für Wohnbebauung geschaffen werden konnte.

Im Gemeinderat gingen die Beschlüsse zu diesen Bebauungsplänen jüngst - offenbar nach ausführlichen Vorberatungen - ohne Diskussionen durch, einzig die Klimaliste stimmte gegen den Bebauungsplan »Marienburger Straße«. Boris Palmer wollte die Entscheidungen des Gremiums aber nicht unkommentiert stehen lassen. »Mit diesen drei Bebauungsplänen haben wir den Weg freigemacht für Wohnungen für rund 1.000 Menschen«, freute sich der Oberbürgermeister angesichts der schwierigen Situation auf dem Wohnungsmarkt der Universitätsstadt. (GEA)