In Vorfreude auf den Erbe Lauf (von links): Andreas Rothfuß, Kanzler Uni Tübingen, Dieter Baumann, Leichtathletik-Vereinigung Stadtwerke Tübingen (LAV), Bettina Israel, Arbeitskreis Leben, Olympia-Teilnehmerin Hanna Klein und Marcus Felstead, CCO Erbe Medizintechnik. Hinten: Lukas Haderlein, Ordnungsamtsleiter der Stadt Tübingen, Andreas Badke, Chefarzt Abteilung für Querschnittsgelähmte BG Unfallklinik, und Race Direktor Jan Haller. Foto: Nadine Nowara In Vorfreude auf den Erbe Lauf (von links): Andreas Rothfuß, Kanzler Uni Tübingen, Dieter Baumann, Leichtathletik-Vereinigung Stadtwerke Tübingen (LAV), Bettina Israel, Arbeitskreis Leben, Olympia-Teilnehmerin Hanna Klein und Marcus Felstead, CCO Erbe Medizintechnik. Hinten: Lukas Haderlein, Ordnungsamtsleiter der Stadt Tübingen, Andreas Badke, Chefarzt Abteilung für Querschnittsgelähmte BG Unfallklinik, und Race Direktor Jan Haller. Foto: Nadine Nowara

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.