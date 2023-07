Tübingens erste Radstation am Start: Was sie bietet und was Parken kostet

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Freitag öffnet um 15 Uhr Tübingens erste Radstation ihre Pforten. Sie bietet Parkplätze für 1.080 Fahrräder, Schließfächer, eine Werkstatt für Kleinreparaturen inklusive Waschanlage sowie die Möglichkeit, E-Bikes und Sonderfahrräder auszuleihen. 940 Fahrradstellplätze stehen ab sofort in der Tiefgarage am Hauptbahnhof für Selbstparkende rund um die Uhr zur Verfügung. 256 davon befinden sich in einem abgeschlossenen Bereich, der nur per Chip zugänglich ist.

Bis Ende dieses Jahres kostet ein Parkplatz im gesicherten Bereich fünf Euro pro Monat. Der Vertrag wird direkt mit der Radstation geschlossen. Ab 1. Januar 2024 läuft die Buchung über ein digitales Buchungssystem. Ein gesicherter Stellplatz kostet dann 50 Euro pro Jahr bzw. 30 Euro pro Halbjahr.

Foto: Kreibich Foto: Kreibich

Wer sich nicht selbst einen Platz suchen möchte, kann das Garderobenparken in Anspruch nehmen. Bei diesem Rad-Parkservice gibt die Kundschaft ihr Fahrrad beim Service-Schalter der Radstation ab, deren Mitarbeitenden parken das Rad im Keller. Dieser Parkservice ist tageweise, wöchentlich, monatlich und für das ganze Jahr buchbar.

Die Bruderhaus-Diakonie betreibt die Radstation von Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr und Samstag von 10 bis 16 Uhr. Neben der Vermietung von Fahrradstellplätzen und Schließfächern bietet die Radstation Kleinreparaturen nach dem Mister-Minit-Prinzip. Die Kundschaft kann auf dem Weg zur Arbeit oder zum Bus das Rad abgeben und ein paar Stunden später repariert, überprüft oder gewaschen wieder abholen. Die Werkstatt verfügt über eine eigene hochmoderne Fahrradwaschanlage und verkauft kleinere Ersatzteile, Klingeln und Helme. Zusätzlich bietet sie ausführliches Informationsmaterial zum Radfahren in und um Tübingen an. (pm)