Tübingen: Cartoonist und Kabarettist im Interview

Zwei befreundete Paare im Neuen Kunstmuseum Tübingen (von links): Viktoria Steinbiß-Gaymann, Emil Steinberger, Peter Gaymann und Niccel Steinberger.

TÜBINGEN. Der Cartoonist Peter Gaymann, dessen Ausstellung im Neuen Kunstmuseum Tübingen nach wie vor viele Besucher anzieht, und seine Frau Viktoria Steinbiß-Gaymann brachten letzte Woche ein befreundetes Paar mit nach Tübingen: Den schweizerischen Kabarettisten Emil Steinberger und seiner Frau Niccel (sprich: Nitschel) Steinberger, die sich vor fünf Jahren auf einer Gaymann-Ausstellung im Buchheim Museum am Starnberger See als Fans zu erkennen gaben. GEA-Mitarbeiter Michael Sturm sprach mit den Künstlern über das Beobachten, über Inspiration, Arbeitsprozesse und den Humor im Allgemeinen. Den Zitaten stehen die jeweiligen Initialen voran.

GEA: Sie beide beobachten Menschen für Ihre jeweilige Kunst. Wie schaffen Sie, Herr Steinberger, es auf der Bühne, den alltäglichen Witz so gut heraus zu destillieren?

Steinberger: Ich habe die Dinge nie notiert. Was im Kopf bleibt ist wichtig. Wenn Du spielst kommt das raus. In Handbewegungen, Blicken, Gesten. Die Zuschauer reagieren dann: »Stimmt genau.« Etwa der Frauenarzt (schaut frivol-interessiert): »Oo-hoo!« Schon lachen alle. Dann habe ich zwei, drei Sekunden zu überlegen, wie es weiter geht. Es sind alles Eindrücke aus dem Leben.

PG: Man sieht, wo das Publikum stark reagiert. Verwendest Du solche Stellen wieder?

Steinberger: Ich habe nie auf alten Sketchen aufgebaut. Beim Programm »Feuerabend« (das 1980 herauskam, d. Red.) hatte ich Angst, mich zu kopieren. Ich schrieb das auch ins Programmheft.

GEA: Emil Steinberger bekommt auf seine Kunst eine unmittelbare Reaktion vom Publikum. Sie, Herr Gaymann, nicht …

Steinberger: Ich bin seine unmittelbare Reaktion!

Gaymann: Manchmal sagen es mir die Leute. Das hat etwas Gutes. Zuhause würde es mich stören, wenn gelacht wird – oder nicht! Wenn ich selber schmunzeln muss bin ich auf dem richtigen Weg. Ich brauche immer wieder Abstand. Man kann Humor niemandem aufzwingen. Manche sagen zu den Bildern: »Versteh’ ich nicht!« Wenn man es zu erklären versucht finden sie es trotzdem nicht lustig.

Steinberger: Ich weiß auch nicht im Voraus, wo die Leute lachen. Mimik, Körperhaltung? Das kannst Du beim Schreiben nicht berücksichtigen.

GEA: Welche Art Arbeitsumgebung brauchen Sie?

Steinberger: Möglichst ruhig rundherum. Dunkel. Ich lass’ die Rollläden runter. Zwischen elf Uhr abends und drei Uhr morgens, wenn es absolut ruhig ist im Haus, kann ich mir die Bühne vorstellen. Die Leute müssen am Anfang Lacher haben. Wo kommst Du rein? Wie siehst Du aus?

Gaymann: Das war gerade absolut typisch für Dich, wie Du das erklärt hast: Du hast die Augen zu gemacht!

Steinberger: Ich träume mich in die Szene rein.

GEA: Ich finde Ihre Darstellung von Beamten überaus erheiternd …

Steinberger: Das sind Erlebnisse, die man hat. In Deutschland mussten wir wegen einer Parkscheibe auf ein Amt. Der Mann saß zurückgelehnt im Stuhl. Er bewegte sich nicht. Das war so eindrücklich: Einer, der Dich nicht wahrnimmt. Und wenn dann einer noch zwei Telefone auf dem Tisch hat ...

GEA: Herr Gaymann, haben Sie eine ähnliche Beobachtungsweise?

Gaymann: Ja. Das sind alles Alltagsdinge, über die man stolpert, die man absurd, widersprüchlich findet. In meinen Bildern muss es immer einen Absturz geben. Etwa beim verliebten Paar, das sich zwei Tage ärgert, weil einer die Zahnpastatube nicht zugemacht hat. Das passiert den Menschen selbst. Ich muss halt versuchen die Menschen so zu zeichnen, dass man sie wieder erkennt. Zum Beispiel eine Situation zwischen Mann und Frau: Soll ich sie in die Badewanne setzen? Im Bett oder in der Küche zeigen?

Zur Person Peter Gaymann, geboren 1950 in Freiburg im Breisgau, ist ein deutscher Cartoonist, Graphiker und Schriftsteller. Sehr beliebt sind seine Darstellungen von Tieren, vor allem von Hühnern. Seinem »Huhniversum« entnahm die Deutsche Post 2014 zwei Motive für Sonderbriefmarken. Aktuell sind einige seiner Werke im Neuen Kunstmuseum Tübingen ausgestellt. Gaymann ist in zweiter Ehe mit Viktoria Steinbiß-Gaymann verheiratet. Die beiden leben in Schäftlarn am Starnberger See. Emil Steinberger, geboren 1933 in Luzern, führte bereits im Kindesalter Sketche auf. Als Humorist, Kabarettist, Schauspieler und Schriftsteller prägte er mit seinen ab den 1970er Jahren im deutschen Fernsehen ausgestrahlten Bühnenprogrammen das Bild des Schweizers. Sein Vorname wurde dabei zu seinem Markenzeichen. Nach (oder vor?) Wilhelm Tell dürfte er der bekanntste Schweizer sein. 1999 heiratete er seine zweite Ehefrau Niccel Steinberger. Die beiden leben in Basel.

GEA: Fühlen Sie die entsprechenden Emotionen beim Zeichnen?

Gaymann: Wenn ich einen zeichne der wütend ist, drücke ich stark auf den Stift und ziehe ein entsprechendes Gesicht.

Steinberger: Das ist doch auch ein Spiel, wie bei einem Regisseur.

Gaymann: Ich muss Figuren kreieren, sie anziehen, eine Umgebung schaffen. Ich schau manchmal in Hefte: Was gibt es für schöne neue Lampen?

Steinberger (lacht): Schöner Wohnen!

Gaymann: Alles zusammen ergibt den Gag. Es muss stimmig sein.

GEA: Was passiert, wenn sich die Leute wieder erkennen?

Gaymann: Ich habe einmal folgende Situation gezeichnet: Ein schickes Ehepaar im Restaurant, er mit Pferdeschwänzchen. Vor der Tür steht sein Porsche. Der Mann sagt: »Wir haben eigentlich keinen Hunger. Es darf aber etwas kosten.« Einer hat mich mal darauf angesprochen: »Herr Gaymann, Sie haben recht. Das könnte ich mit meiner Frau sein. Wir haben sogar eine Porsche in derselben Farbe!«

GEA: Wie präzise muss die Idee sein?

Steinberger: Ein Bild kann ein Prozess sein: Was hat der Mann für Beine? Was für Socken hat er an?

Niccel Steinberger: Du hast einmal gesagt, Du willst beim Setting einer Szene nicht zu viel Insiderwissen haben.

ES: Ich gehe nicht in die Bibliothek und schaue nach, was man über die jeweilige Thematik schreibt. Dann wird die Idee kopflastig und ist verloren. Man muss von der eigenen Ebene ausgehen – lebensnormal.

PG: Wenn ich etwas über Yoga mache, denke ich nicht über die Feinheiten nach. Manchmal ist es wichtig, nicht zu sehr im Thema zu sein.

Viktoria Steinbiß-Gaymann: Die Vorgeschichte bauen wir in unseren Köpfen zusammen, wie es weiter geht auch. Bei Peter ist es der Frame des Bilds, der den Witz im Moment festhält. Bei Emil ist es die Geste.

GEA: Arbeiten Sie bewusst auf die Pointe hin?

Steinberger: Ich habe nie eine Nummer mit der Schlusspointe im Kopf begonnen. Bei mir ist oft der Inhalt lustiger.

GEA: Herr Gaymann, wenn sie Emil zeichnen würden, welches Tier käme heraus?

Gaymann (lacht): Kann das ausgestorben sein? Ich habe mal einen Cartoon zum Thema Schweiz gezeichnet. Eine Lehrerin steht mit ihrer Schulklasse vor dem Wilhelm-Tell-Denkmal und fragt: »Wer ist der berühmteste Schweizer?« Eins der Kinder ruft: »Emil!« Das war meine Hommage an Emil.

Steinberger (grinst): In der Schweiz läuft gerade der Film über mein Leben, »Typisch Emil«, parallel zu einem über Wilhelm Tell im Kino. Wir hatten mehr Besucher! (GEA)