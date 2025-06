Stolze Freibadfreunde Öschingen investieren Spenden in ihr Herzensprojekt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN-ÖSCHINGEN. »Ein ganz herzliches Willkommen, zuerst an alle Kinder«, lautete die Begrüßung von Rolf Seif, Vorstand der Freibadfreunde Öschingen, anlässlich der offiziellen Folieneinweihung und Enthüllung der Spendentafeln im Öschinger Freibad. Beträge bis zu 15.000 Euro haben die Spendenaktion zugunsten der neuen Beckenfolie zu einem unglaublichen Erfolg geführt: Mit rund 120.000 Euro und einem Zuschuss aus kommunalen Mitteln der Stadt Mössingen konnte die Folie samt neuen Filtern eingebaut werden.

Schwimmen seit über 90 Jahren

»Wir sind begeistert, geradezu überwältigt und danken Groß und Klein für die kleinen Beträge. Sie zeigen, dass ein einziger Euro einen Stein ins Rollen und Wasser in ein neues Becken bringen kann. Ebenso danken wir von Herzen für die mittleren Beträge, die uns Mut gemacht haben, und natürlich ein dickes, fettes Dankeschön an alle, vor allem auch an alle Firmen, die mit Großspenden dieses Projekt zum Erfolg geführt haben«, so Seif weiter.

Das Öschinger Freibad ist ein Treffpunkt für Menschen außerhalb der digitalen Welt, das Herzensprojekt seit über 90 Jahren. In zehn Arbeitsgruppen mit knapp 250 Aktiven werden etwa 3.500 Arbeitsstunden pro Jahr geleistet und zwölf Veranstaltungen im Jahr gestemmt. In Jahrzehnten der Vereinsarbeit wurden rund 800.000 Euro aus eigenen Mitteln und Spenden investiert. Mössingens Oberbürgermeister Michael Bulander und Öschingens Ortsvorsteher Wolfgang Eißler äußerten sich begeistert über das Engagement und sicherten weiterhin Unterstützung zu.

Die Gäste erfreuten sich an den selbstgemachten Snackplatten. Bei Sekt und Häppchen konnte der Festakt ausklingen, das herrliche Badewetter tat ein übriges und so untermalte Wasserplanschen und Kinderlachen den Ausklang des Festakts bis in den Abend hinein. (eg)