Sandra Benkendorff kam vergangenes Jahr zum ersten Mal als Gast zur Weihnachtsspeisung des DRK Mössingen nach Belsen. Sie traf auf andere Frauen, die sie in ihrer Not auffingen.

Dagmar Radler (ganz rechts, hinter dem DRK-Vorsitzenden Eberhard Bazlen) brachte das Essen, Sandra Benkendorff (ganz links) und, ihr gegenüber, Antje Schwarz ließen es sich schmecken. Foto: Foto: Michael Sturm Dagmar Radler (ganz rechts, hinter dem DRK-Vorsitzenden Eberhard Bazlen) brachte das Essen, Sandra Benkendorff (ganz links) und, ihr gegenüber, Antje Schwarz ließen es sich schmecken. Foto: Foto: Michael Sturm

