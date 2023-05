Special Olympics: Tübingen ist eine von 200 »Host Towns«

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Vom 12. bis zum 15. Juni begrüßt Tübingen als Host Town 40 Athleten mit geistiger oder mehrfacher Behinderung sowie Trainer aus Botswana. Neben der sportlichen Vorbereitung auf die Special Olympics sollen beim Besuch der Delegation der kulturelle Austausch und das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund stehen.

Rund 20 Tübinger Unternehmen, Vereine und Organisationen unterstützen den Aufenthalt in Tübingen mit Sach- und Geldspenden. Bei einem Stehempfang vor dem Rathaus bedankte sich Dr. Daniela Harsch, Bürgermeisterin für Soziales, Ordnung und Kultur, bei den »Möglichmachern«: »Durch Ihr Engagement tragen Sie mit dazu bei, die Inklusion im Sport voranzubringen und das inklusive Zusammenleben in Tübingen zu fördern.«

Kultureller und persönlicher Austausch

Das »Host Town Program« ist ein einzigartiges Projekt, das internationale Delegationen in Deutschland willkommen heißt. Mehr als 200 Host Towns und 200 kommunale Projekte wurden ausgewählt, darunter die Universitätsstadt Tübingen. Während des »Host Town Program« findet ein kultureller und persönlicher Austausch statt, mit buntem Rahmenprogramm und Events. Zusammen mit den Möglichmachern der Universitätsstadt Tübingen können – ganz nach dem Motto #Tübingeninklusiv – zukünftig mehr inklusive Projekte angeboten werden.

Die Special Olympics World Games Berlin 2023 sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Über 7.000 Athleten mit geistiger und/oder mehrfacher Behinderung aus 190 Ländern treten miteinander in 26 Sportarten an. Vom 17. bis 25. Juni sind die Special Olympics World Games 2023 in Berlin – und damit erstmals in Deutschland. (pm)

www.tuebingen.de/hosttown