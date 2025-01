Aktuell Gemeinschaft

So wollen die Gomaringer das alte Backhaus nutzen

Es ist nun knapp 70 Jahre her, als die letzten Brotlaibe im Gomaringer Backhaus in den Ofen geschoben wurden. Das sollen aber nicht die letzten Laibe gewesen sein: Auf die Initiative des Gomaringer Vereins »Gut leben im Alter« hat sich eine Gruppe gebildet, die die kleine Stube am Schlossplatz wieder reaktivieren will. Die Gemeinde übernimmt zwar einen Großteil der Kosten für das Projekt, aber trotzdem mangelt es noch am Geld.