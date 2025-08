So war das »französische« Tübingen der Nachkriegszeit

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. »Kennen Sie Tübingen?« Unter diesem Titel bietet die Stadt Tübingen seit über 40 Jahren unentgeltliche Führungen durch die Stadt an. Der Auftakt für diesen Sommer war neulich. Über 130 Leute trafen sich dafür am Neptunbrunnen am Marktplatz vor dem Tübinger Rathaus. 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs führte Raphaëlle Hückstädt-Rivet durch das Tübingen der Nachkriegszeit, mit Franzosen als Besatzern.

Für Tübingen war der Krieg am 19. April 1945 zu Ende. Lazarett-Arzt Theodor Dobler schickte den französischen Truppen, die bei Hirschau lagerten, Emissäre entgegen: Diese richteten aus, dass die Stadt kampflos übergeben würde. Raphaëlle Hückstädt-Rivet: »Die Besatzer waren dankbar. Sie wollten mit diesen Menschen kooperieren.« Obwohl die Leute um Theodor Dobler in der NSDAP Karriere gemacht hatten.

Tübingen, nicht Freudenstadt, wurde zum Verwaltungssitz ernannt

Frankreich, so Raphaëlle Hückstädt-Rivet, sei damals nicht darauf vorbereitet gewesen, Besatzungsmacht zu sein. Recht kurzfristig sei der Staat in den Kreis der US-Amerikaner, Briten und der Sowjetrussen aufgerückt. Nun hatten die Franzosen Städte und Gemeinden im Südwesten Deutschlands zu verwalten. Das völlig zerstörte Freudenstadt war zunächst als Verwaltungssitz auserkoren. Den einzig erheblichen Schaden im nahezu unzerstörten Tübingen hatte kurz vor Kriegsende ein Kampfpilot verursacht: Dieser musste notlanden und warf kurz zuvor Bomben ab, die er an Bord hatte. Diese detonierten in der Nähe der Eberhardsbrücke, beschädigten das Bauwerk selbst aber nicht.

Vor 1871, dem Ende des Kriegs zwischen Preußen und Frankreich, der in die Gründung des Deutschen Reichs mündete, hatten sich die Tübinger dagegen gewehrt, ein großer Militär-Stützpunkt zu werden. Danach ging es rasch: Auf die Thiepval-Kaserne folgte die Loretto-Kaserne, beide nach Schlachten im Ersten Weltkrieg benannt, in den 1930er Jahren dann die Burgholzkaserne, die 1938 nach dem ehemaligen Generalfeldmarschall und Reichspräsidenten Paul von Hindenburg benannt wurde. Tübingen war 1933 recht schnell zum Nationalsozialismus übergeschwenkt.

Franzosen fanden eine nahezu unzerstörte Stadt vor

1945 fanden die französischen Besatzer große Gebäude der Garnisonen und der Universität vor, dazu repräsentative Gebäude der Burschenschaften. Tübingen wurde Verwaltungssitz der französischen Besatzungszone. Rund 2.000 Soldaten und Beamten, bald auch Familienangehörige, kamen in die Stadt. Das erste Casino wurde im Gebäude an der Ecke Holzmarkt/Neue Straße eingerichtet, heute ein Geschäft für Bekleidung. Die Verwaltung saß im heutigen Gasthaus Lamm.

Rund um die Innenstadt gab es für die Franzosen Läden. Nur in einem davon, dem »Magazin Gouvernement Regionale« in der Kronenstraße 13 durften auch Deutsche einkaufen. An diese Zeit erinnern auch Tübinger Gaststättennamen wie »Boulanger« und das nach dem späteren Germanisten Michel Tournier benannte »Chez Michel«. Er gehörte zu den ersten Franzosen, die damals nach Tübingen kamen, ebenso wie Claude Lanzmann, der später als Regisseur des Holocaust-Dokumentarfilms »Shoah« bekannt wurde.

Katholische Besatzer brauchten eine eigene Kirche im protestantischen Tübingen

Die Tübinger Bevölkerung war im Kern protestantisch. Nur Zuzügler durch den Krieg waren Katholiken, wie die Franzosen selbst. Sie brauchten eine Kirche: Die Johanneskirche in der Unterstadt. 1949 kam die Michaelskirche hinzu. Ein Jahr zuvor wurde auf dem Tübinger Marktplatz das Symbol der Aussöhnung schlechthin errichtet: Der Neptunbrunnen vor dem Rathaus. Gefertigt von der ehemaligen Waffenschmiede WMF aus dem Schrott früherer Waffen.

Neben der Universität, die als erste in Deutschland nach dem Krieg wieder eröffnet wurde, spielte der Marktplatz eine große Rolle bei der Aussöhnung: Bereits wenige Wochen nachdem die Franzosen 1945 in die Stadt gekommen waren boten sie dort Kultur an: Kammermusik, Theateraufführungen, ein Gastspiel des Zirkus Renz. Die Sperrstunde war jeweils aufgehoben. 1947 folgten das Sommerfest auf dem Bahnhofsplatz, Open Air Kino im Schlosshof und Kunstwochen in Reutlingen und Tübingen. Die Besatzungszeit endete 1955.

Dieser Rundgang wurde im Frühjahr aktualisiert

Raphaëlle Hückstädt-Rivet führte die Besuchergruppe zum Gasthaus zum Pflug. Dort hatten sich vor Kriegsende Tübinger getroffen, die in der Bundesrepublik noch eine wichtige Rolle spielen sollten: Darunter der spätere Viktor Renner, nach dem Krieg Tübinger Bürgermeister und Landrat, sowie Carlo Schmid, einer der Väter der Verfassung. Die Führung endete am Institut Culturel Franco-Allemand auf dem Österberg – in der Theodor-Dobler-Straße.

Dieser Rundgang wurde im Frühjahr dieses Jahres aktualisiert, so Dagmar Waizenegger, Leiterin des Fachbereichs Kunst und Kultur der Stadt. Sie schickte voraus, dass es im August weitere Führungen geben wird, an denen Menschen zu Fuß teilnehmen können. Darüber hinaus wird es im September zwei Führungen in anderer Form geben: Als Filmpremieren im Kino. (GEA)