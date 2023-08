So schlägt sich die Hechingerin Rachel Leggio in der Sat.1-Gameshow

Die 23-jährige Studentin und Hobby-Sängerin Rachel Leggio aus Hechingen ist ab 21. August in der Sat.1-Gameshow »99 – Eine:r schlägt sie alle!« als eine von 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus ganz Deutschland zu sehen. FOTO: PRIVAT

HECHINGEN/DUISBURG. 100 Kandidatinnen und Kandidaten, 99 verrückte Spiele und hauchdünne Entscheidungen: Wie hat die Hechinger Studentin Rachel Leggio die erste Folge der 4. Staffel »99 – Einer schlägt sie alle!« absolviert? Wir haben das Spektakel verfolgt.

Gefragt sind bei der Gameshow Schnelligkeit, Kraft und ein ruhiges Händchen. Es scheint auch durchaus wild herzugehen: Stand-up-Comedienne Janine schied freiwillig aus, weil sie sich bei einem Spiel mit einem Trinkhalm und Zitronenwasser auf die Zunge gebissen hat. Doch die 23-jährige Rachel schlägt sich in den ersten Runden tapfer.

Sie schafft es, eine Dose auf ihrem Kipppunkt stabil aufzustellen, Gummibärchenfrösche mittels Löffelkatapult in eine Schüssel zu befördern, sich schnellstmöglich Kreppband um die Arme zu wickeln und brilliert vor allem beim Bierdeckel-Weitwurf. »Ich trinke echt gerne Bier, aber das hab ich noch nie gemacht«, erklärt sie. Doch ihre Frisbee-Wurftaktik funktioniert: »Meine Technik hat geklappt«, freut sich die angehende Übersetzerin.

Am Montag geht’s weiter

Doch bereits in der ersten Folge wird Rachel angezählt. Als es darum geht, eine Wasserflasche vor dem Körper auf dem Handrücken des ausgestreckten Armes zu halten, erklingt auch schon die Warntröte – kurz, nachdem das Spiel überhaupt erst begann. Der Schock für die leidenschaftliche Sängerin: Zwischen ihr und drei weiteren Kandidaten war es sehr knapp. Der Schiri der Show wertete die Aufnahmen aus und siehe da: Kandidat Thomas fliegt – und bei Rachel fließen Tränen der Erleichterung. In einem Einspieler im Laufe der Sendung lässt sie es sich dann nicht nehmen, eine spontane Gesangseinlage zu bieten. Mit dem Sia-Song »Unstoppable« lässt die Hechingerin erahnen, wie sie in der Show vorankommen möchte. Lautet eine Zeile des Textes doch: »Ich gewinne jedes einzelne Spiel.«

Nachdem nach zwei Stunden der letzte Kandidat der ersten Folge aus gesundheitlichen Gründen freiwillig ausschied, wird am kommenden Montag um 20.15 Uhr auf Sat.1 und Joyn auch Rachel Leggio wieder mit »Liebe alle!« begrüßt werden. (GEA)