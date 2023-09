Hechinger Kandidatin fliegt aus Sat.1-Gameshow »99 – Eine:r schlägt sie alle«

Rachel Leggio hat es nicht in die nächste Runde der Sat.1-Gameshow »99 – Eine:r schlägt sie alle« geschafft.

HECHINGEN. Noch immer unaufhaltsam schien die Kandidatin Rachel Leggio aus Hechingen auch in Folge drei der Gameshow »99 – Eine:r schlägt sie alle« auf Sat.1. Bereits in den ersten beiden Folgen der vierten Staffel schlug sich die 23-jährige Studentin tapfer Runde für Runde durch die wilden Spiele der Serie.

Dieses Mal galt es, Toilettenpapierrollen auf einen Pömpel aufzureihen, Cupcake-Papierchen mithilfe eines Trinkhalmes in eine Schüssel zu pusten sowie einen Teller in einem mit Wasser gefüllten Behältnis mit Münzen zu befüllen, ohne das Geschirr zum Sinken zu bringen.

Geschicklichkeit auf dem Prüfstand

Auch, wenn die Hechingerin bereits bei den Cupcake-Förmchen als eine der etwa letzten zehn Teilnehmer ins Schwitzen kam, schien sie auch in dieser Folge vorerst nichts zu stoppen. Bis zu der Aufgabe, die realitätsnaher daherkam als viele der vorangehenden: Eine Kordel mit den bloßen Händen oder mit Hilfsmitteln wie einem Stift, einer Sicherheitsnadel oder einer Büroklammer wieder in den Bund einer Sporthose einzufädeln.

Rachel verliert das Rennen

Die Runde ist schnell gespalten: Einige der Teilnehmer scheinen Übung zu haben und können die Aufgabe zügig erledigen; andere haben mit oder ohne Hilfsmittel schnell den Faden verloren. Darunter auch die Hechinger Kandidatin: Es kommt zum Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihr und dem Kandidaten Enes – doch dieses Mal sollte Rachel Leggio das Rennen verlieren.

Nach nur knapp 26 Minuten muss sie sich aus der Show verabschieden und resümiert: »Ganz, ganz mies gelaufen – hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass mich eine Hose nach Hause schickt.« Doch das Lachen vergeht der Studentin trotzdem nicht: Mit der Nummer 52 hat sie es in der Show bis ins gute Mittelfeld geschafft. »Liebe Rachel, ich habe das Gefühl, Du machst das genau richtig: Du nimmst das hier eh nicht so schwer und guck mal, Du bist die Einzige, die hier noch eine gescheite Hose an hat«, wie auch Moderator Florian »Schmiso« Schmidt-Sommerfeld festhält.

Wer schafft den Weg zu 99.000 Euro?

Für den Rest hieß es im Fortgang der dritten Folge dann noch: "Baseball und Bier-Sprints – wer behält einen kühlen Kopf? Für die Hechingerin endete die Reise in der Duisburger Kraftzentrale jetzt. Nachdem zuletzt Kandidatin Eva mit der Nummer 38 das Spiel verlassen musste, geht es in der nächsten Folge mit Runde 37 weiter und das Eis auf dem Weg zu den begehrten 99.000 Euro wird immer dünner. (ZAK)