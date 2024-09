Am Freitag kam die lokale Politik-Prominenz zahlreich in die Ofterdinger Burghof-Halle: Simon Wagner leistete seinen Amtseid als neu gewählter Bürgermeister der Steinlachtal-Gemeinde ab.

Simon Wagner, vorne mit seiner Frau Katharina, nach Ablegung seines Amtseids. Reden hielten (hinten von links) Martin Lutz (stellvertretender Bürgermeister), Landrat Joachim Walter und Thomas Hölsch, Vorsitzender des Kreisverbands Tübingen. Foto: Michael Sturm Simon Wagner, vorne mit seiner Frau Katharina, nach Ablegung seines Amtseids. Reden hielten (hinten von links) Martin Lutz (stellvertretender Bürgermeister), Landrat Joachim Walter und Thomas Hölsch, Vorsitzender des Kreisverbands Tübingen. Foto: Michael Sturm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.