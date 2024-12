Die 3. Große Jugendkammer des Tübinger Landgerichts verurteilte einen 25-Jährigen aus dem Kreis Tübingen wegen sexueller Nötigung zu einem Jahr und neun Monaten Haft. Foto: Frank Pieth Die 3. Große Jugendkammer des Tübinger Landgerichts verurteilte einen 25-Jährigen aus dem Kreis Tübingen wegen sexueller Nötigung zu einem Jahr und neun Monaten Haft. Foto: Frank Pieth

