Wilhelm, Herzog von Württemberg, 29 Jahre alter Ur-Ur-Ur-Enkel des letzten Königs Wilhelm II., der 1921 in Bebenhausen starb, hat am Sonntag die 750-Jahr-Feier in Rottenburg besucht.

Wilhelm von Württemberg (mit Sonnenbrille) steigt in Rottenburg aus der Ehrenkutsche. Dahinter OB Stephan Neher. Foto: STEFFEN SCHLUETER Wilhelm von Württemberg (mit Sonnenbrille) steigt in Rottenburg aus der Ehrenkutsche. Dahinter OB Stephan Neher. Foto: STEFFEN SCHLUETER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.