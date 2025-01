27 Mössinger Schüler haben einen Tag lang in Betrieben rund um Mössingen gearbeitet. Der Lohn geht an den Verein Menschenkinder.

