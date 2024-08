Mitglieder des Fischereivereins Reutlingen haben einen mehr als 2,20 Meter langen und über 80 Kilo schweren Fisch aus dem Baggersee bei Kirchentellinsfurt geangelt. Was das für den See bedeutet und was mit dem Tier jetzt passiert.

Einen riesigen Wels wie diesen haben Mitglieder des Fischereivereins Reutlingen im Kirchentellinsfurter Baggersee gefangen. Foto: Verein Einen riesigen Wels wie diesen haben Mitglieder des Fischereivereins Reutlingen im Kirchentellinsfurter Baggersee gefangen. Foto: Verein

