Reutlinger entdeckt: AirSerbia bewirbt Reiseziel Stuttgart mit Bild aus Tübingen

Die Neckarfront in Tübingen wird von AirSerbia Stuttgart zugeordnet.

BELGRAD. »Stuttgart ist so schön, dass AirSerbia es mit einem Foto von Tübingen bewirbt«, schreiben die Podcaster von »Ballaballa-Balkan« zu ihrem Foto, das derzeit im sozialen Netzwerk Twitter für viele Lacher sorgt. Es zeigt einen Bildschirm, auf dem die serbische Fluggesellschaft Werbung für die Destination Stuttgart machen will - aber die Neckarfront in Tübingen zeigt. »Ich habe mich beim Vorbeigehen doch sehr gewundert«, erzählt Krsto Lazarevic dem GEA von seiner Entdeckung auf dem Flughafen von Serbiens Hauptstadt Belgrad. Aufgefallen ist es ihm, weil er als Reutlinger die markante Tübinger Neckarfront direkt erkannt hat. Im Gegensatz zu AirSerbia.

Stuttgart ist so schön, dass Air Serbia es mit einem Foto von Tübingen bewirbt. pic.twitter.com/Z0KWKbbNT0 — Ballaballa-Balkan (@ballaballablkn) April 5, 2023

Obwohl er auf seiner Reise Anfang April von Belgrad nach Rom etwas unter Zeitdruck stand, ist Lazarevic am Bildschirm an der Gepäckstelle des Flughafens stehengeblieben, um das Motiv festzuhalten. »Ich musste dann eine Weile warten, bis bei den wechselnden Motiven wieder «Stuttgart» angezeigt wurde. Aber das konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen«, sagt der Reutlinger lachend. Es hat sich gelohnt. »Auf Twitter ist das Foto sehr gut angekommen.« In ihrer nächsten Podcast-Folge von »Ballaballa-Balkan« wollen Lazarevic und sein Kollege Danijel Majic sich der Kuriosität noch einmal ausführlicher widmen.

Auch auf der Webseite von AirSerbia ist das Tübinger Motiv präsent

Die Tübinger Neckarfront ist auch auf der Webseite von AirSerbia prominent unter dem Flugziel Stuttgart zu sehen. Generell scheint die Fluggesellschaft den Standort Stuttgart etwas großräumiger zu definieren. Als »Hauptattraktionen der Altstadt« werden prächtige Höfe und Paläste angepriesen. Gezeigt wird aber das Residenzschloss in Ludwigsburg - und das sogar gleich zweimal aus unterschiedlichen Perspektiven. Immerhin ein Fotomotiv stammt aber tatsächlich aus der Landeshauptstadt: Es zeigt einen Teil des Stuttgarter Weihnachtsmarktes, der zu den ältesten in Europa zählt.

So könnte der Fehler passiert sein

Aber wie kann es sein, dass AirSerbia die anderen Motive Stuttgart zuschreibt? Die Fotos wurden offensichtlich bei einer Stockfoto-Agentur eingekauft. Gibt man etwa beim Unternehmen »Shutterstock« den Suchbegriff »Stuttgart« in die Suchleiste ein, erscheint die Tübinger Neckarfront bereits als dritter Treffer. Der Titel des Fotos: »Tübingen in Stuttgart«. AirSerbia ist also nicht alleine mit der Annahme, dass die Unistadt Teil der Landeshaupstadt ist. (GEA)