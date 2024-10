Die Mössinger Feuerwehrabteilungen und der DRK haben am Samstag den Ernstfall in der Öschinger Siebfabrik geprobt. Die Vorbereitung für den Ernstfall haben rund 400 Menschen verfolgt.

Höhepunkt der Übung unterm Öschinger Filsenberg: Die Drehleiter geht vor der Siebfabrik in Stellung. Foto: Jürgen Meyer Höhepunkt der Übung unterm Öschinger Filsenberg: Die Drehleiter geht vor der Siebfabrik in Stellung. Foto: Jürgen Meyer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.