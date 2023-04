»Rückenwind für Stadtbahn«: Umfrage bestätigt Vorhaben in der Region

So soll die Regional-Stadtbahn einmal aussehen. GEA-Montage, Fotos: ZV Regionalstadtbahn/Tricon, Frank Pieth.

TÜBINGEN/REUTLINGEN. Regionalverband und Zweckverband sehen sich durch die Ergebnisse des jüngsten BaWü-Checks bestätigt. Bei der Umfrage der Tageszeitungen zum Verkehr hatten die Teilnehmer Investitionen in den Nahverkehr als dringlich eingestuft (wir berichteten).

»Das unterstreicht den großen Stellenwert, den das Thema Mobilität im Alltag der Menschen einnimmt«, stellte Tobias Bernecker, Geschäftsführer beim Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb, fest. Der Vorsitzende Eugen Höschele findet: »Gerade in Zeiten, in denen die Kommunen vor großen Aufgaben stehen, ist die Einschätzung der Bürgerschaft, dass vorrangig in den ÖPNV investiert werden sollte, ein klares Signal, dass wir mit der Regional-Stadtbahn Neckar-Alb auf dem richtigen Weg sind.«

Besonders stark ist die Forderung nach vermehrten Investitionen in den ÖPNV bei der jüngsten Befragungsgruppe der 18- bis 29-Jährigen. Höschele und Bernecker sehen im Ergebnis »viel Rückenwind« für das gemeinsame Vorhaben der Landkreise Reutlingen, Tübingen und Zollernalb sowie der Städte Reutlingen und Tübingen. Auch der ländliche Raum werde stark profitieren. Städte und Gemeinden würden verlässlich verbunden. (GEA)