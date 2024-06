Ein Mann wird nach der Heimfahrt von einem Heroin-Deal verhaftet. Die Beamten finden außerdem einen Morgenstern im Auto, eine Waffe, die bis zum Mittelalter gebräuchlich war. Was steckt dahinter? Konsumierte der Mann nur, wie er selbst behauptete, oder dealte er in großem Stil?

Drogendelikte nehmen zu. Es gab so viele Urteile wie lange nicht. FOTO: Adobe Stock Drogendelikte nehmen zu. Es gab so viele Urteile wie lange nicht. FOTO: Adobe Stock

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.