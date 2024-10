Der Volksverhetzungs-Prozess um den ehemaligen Ofterdinger und Querdenker Manuel Tharann zeigt einmal mehr, was für einen Keil die Corona-Pandemie in die deutsche Gesellschaft getrieben hat, findet Journalist Michael Sturm.

Der Angeklagte hatte während der Corona-Pandemie zwei Kundgebungen in Ofterdingen veranstaltet. Foto: Julian Rettig/dpa Der Angeklagte hatte während der Corona-Pandemie zwei Kundgebungen in Ofterdingen veranstaltet. Foto: Julian Rettig/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.