Protestaufruf und Demonstration gegen die AfD auf dem Tübinger Holzmarkt

TÜBINGEN. Ausrufe wie »Alle zusammen gegen den Faschismus« und die italienische Parole »Siamo tutti Antifascisti« (Wir sind alle Antifaschisten) hallten am Donnerstagabend durch die Tübinger Altstadtgassen. Unter dem Motto »Es ist Zeit zu handeln« hat die Organisation Gemeinsam & Solidarisch gegen Rechts Reutlingen und Tübingen zu einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus auf dem Holzmarkt geladen. Anschließend zog ein Demonstrationszug über die Wilhelm- und Rümelinstraße zurück in die Altstadt. »Wir wollen heute ein gemeinsames Zeichen gegen die AfD setzen«, erklärte Moderatorin Mai Schäffer und setzte mit Blick auf die starken Landtagswahlergebnisse der Partei in Thüringen und Sachsen nach: »Wir machen das heute auch, um den Menschen im Osten zu zeigen, dass sie nicht allein sind.« Denn Rechtsextremismus und Faschismus sind keine Probleme, die nur den Osten betreffen, waren sich die Redner und Veranstalter der Kundgebung einig. Auf die Brandmauer der etablierten Parteien könne man sich nicht verlassen. »Wir haben heute mit mehr Teilnehmern gerechnet und hoffen auf 100 bis 200 Menschen«, gab Schäffer zu. »Es sind eben Ferien.« Trotz der bedrohlichen Wetterlage war der Holzmarkt aber gut besucht. (pru)