Programm für Groß und Klein bei Tübinger Familien-Messe

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Mit einem breit gefächerten Angebot an Branchen und einer großen Vielfalt an Produkten sowie Dienstleistungen bietet der Besuch der Endverbrauchermesse »fdf – für die Familie« für jeden etwas. Als Shopping-Messe gibt sie viele Ideen und Anregungen für den Alltag. Zu den Kernthemen zählen Haushalt, Wohnen, Einrichten, Wellness, Freizeit und vieles mehr. Aber auch die Gaumenfreuden werden auf der fdf nicht zu kurz kommen.

Baumesse aus vielen Bereichen

Ebenso traditionell ist die fdf auch wieder die Baumesse mit vielen Bereichen. Hier gibt es viele Informationen aus erster Hand rund um die Themen Bauen, Renovieren, Energie- und Haustechnik. Viele Handwerker und Experten stehen bereit für die Anliegen des Publikums.

Ein Fülle an Informationen bietet die fdf aber auch wieder mit dem Vortragsprogramm. Viele Referenten bieten eine Vielfalt an Informationen an und stehen für Fragen der Besucher Rede und Antwort.

Buntes Rahmenprogramm

Neue Highlights gibt es auch beim Rahmenprogramm. So findet am Samstag, 25. Februar, ab 17 Uhr erstmals ein Boxkampfturnier statt. Ausgerichtet wird es von den Vereinen SSV Reutlingen, SV 03 Tübingen und dem VfL Pfullingen. Am Sonntag, 26. Februar, heißt es dann wieder: Die Messe tanzt mit dem TTC Rot-Gold Tübingen. Zu den großen Highlights gehören natürlich auch wieder die beiden Veranstaltungen von Andy Hocewar: am Dienstag, 28. Februar, die Schlagerparty. Mit dabei sind Liane, Reiner Kirsten, Captain Freddy und Gabriela sowie More Than Words. Am Mittwoch, 1. März, geht es dann direkt weiter mit dem Musikparadies unterwegs mit Alena, Gaudi Zeit und Simon Wild.

Daneben hat die fdf viele weitere Highlights im Angebot. So gibt es Vorführungen der Rettungshundestaffel Rottenburg, ein Kinderzelt mit Hüpfburg, Kindertheater und Zaubershows. Und nicht zuletzt die Multi-Künstlerin Barbara Clear, die auf der Messe live ihre Malkünste vorführt.

Kostenlose Parkplätze

Ebenfalls neu ist das Feierabendticket ab 15.30 Uhr. Täglich besteht die Möglichkeit, die Messe zu besuchen. Und natürlich haben alle mit einem gültigen Messeticket freien Zugang zu sämtlichen Veranstaltungen und Events der fdf. Die Besucherparkplätze am Messegelände sind kostenlos. Weitere Infos gibt es im Internet auf der Homepage. (eg)

Mehr Informationen zur Messe können auf der Website der fdf nachgelesen werden.