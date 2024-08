Ein Polizist musste sich am Mittwoch vor dem Tübinger Amtsgericht verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, ein in der Nähe eines Tatorts gefundenes Klappmesser, nicht als mögliches Tatwerkzeug angegeben zu haben. Um dies zu verdecken, habe der Mann Kollegen aufgefordert, das Messer zu entsorgen. Die Staatsanwaltschaft klagte den Mann wegen versuchter Strafvereitelung im Amt in Tateinheit mit Verwahrungsbruch an.

Bei Ermittlungen sollen Polizisten nachvollziehbare Arbeit leisten. Das Unterschlagen von Gegenständen, die mit einer tat zu tun gehabt haben könnten, ist auch für sie strafbar. Foto: Foto: Daniel Karmann/dpa/dpa Bei Ermittlungen sollen Polizisten nachvollziehbare Arbeit leisten. Das Unterschlagen von Gegenständen, die mit einer tat zu tun gehabt haben könnten, ist auch für sie strafbar. Foto: Foto: Daniel Karmann/dpa/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.