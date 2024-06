Überall gut gefüllte Kisten mit Stimmzetteln: Die Wahlbeteiligung lag bei 66,8 Prozent - um 2,4 Prozentpunkte höher als vor fünf Jahren. Die Bekanntgabe des Ergebnisses war auf Mittwoch verschoben worden, weil die Berechnung der Sitze höchst kompliziert ist. Foto: Meyer Überall gut gefüllte Kisten mit Stimmzetteln: Die Wahlbeteiligung lag bei 66,8 Prozent - um 2,4 Prozentpunkte höher als vor fünf Jahren. Die Bekanntgabe des Ergebnisses war auf Mittwoch verschoben worden, weil die Berechnung der Sitze höchst kompliziert ist. Foto: Meyer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.