Orkan knickt 1871 gepflanzte »Friedenslinde« in Belsen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN-BELSEN. Eine der beiden mächtigen Lindenbäume, die beim Bau einer Flüchtlingsunterkunft in der Belsener Brühlstraße gefällt werden müssten, ist in der Nacht zum Mittwoch vom Orkan geknickt worden. Zwei Drittel der am Ende des Deutsch-Französischen Krieges 1871 gepflanzten »Friedenslinde« sind abgebrochen und in den Garten der »Sonne« gestürzt, wo zwei Stunden zuvor noch Dutzende Anwohner mit Gemeinderäten den Erhalt der Bäume diskutierten. Ein »Gottesurteil?« Der städtische Baumkontrolleur Jannik Bahlinger stuft die beiden Naturdenkmäler trotz Schwachstelle durch die dicht belaubte Krone als vital ein. »Der erholt sich wieder und wird austreiben« – wenn er nicht den Planungen zum Opfer fällt. (mey)