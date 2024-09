Am Dienstag trat der am 9. Juni gewählte neue Ofterdinger Gemeinderat vor 35 Besuchern erstmals im Ratssaal zusammen. Bürgermeister Simon Wagner nahm den neuen Räten, außer dem entschuldigt fehlenden David Möck, den Amtseid ab. Die anschließende Besetzung der Ausschüsse erfolgte einstimmig, ehe das Gremium die drei Stellvertreter des Bürgermeisters wählte.

Sie gehören dem Ofterdinger Gemeinderat neu an (von links): Anja Schöppl, Martin Stadelmaier, Kerstin Klipp-Röcker, Martin Schüler, Heike Ott und Andreas Freudemann. David Möck fehlte entschuldigt. Foto: Michael Sturm

