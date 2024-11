Die Küche wechselt, die gewohnte Qualität bleibt: In diesem Jahr bewirtet Showpalast-Veranstalter Michael Sperlich zusammen mit Meisterkoch Uwe Förster vom Reutlinger Culinarium die zahlreichen Gäste an den Dinner-Abenden auf dem Tübinger Festplatz.

Veranstalter Michael Sperlich (links) und Koch Uwe Förster sind in den Startlöchern für den diesjährigen Showpalast Tübingen. Foto: Paul Runge Veranstalter Michael Sperlich (links) und Koch Uwe Förster sind in den Startlöchern für den diesjährigen Showpalast Tübingen. Foto: Paul Runge

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.