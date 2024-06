Alle zehn Jahre bekommt eine Gemeinde eine neue Forsteinrichtung. Damit beeinflusst sie, was in ihrem Wald in diesem Zeitraum geschieht. Darum ging es am Freitag beim Nehrener Waldumgang. Unter den lediglich 20 Leuten, die dieses Mal teilnahmen, waren Revierförster Reinhold Gerster, Forsteinrichter Andreas Kaphegy und Thomas Hörnig, Forstamtschef des Landkreises, sowie Mitglieder des Gemeinderats.

Foto: Michael Sturm

