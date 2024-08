In Bodelshausen haben Kontrolleure auf der Suche nach Hundesteuer-Sündern an jeder Haustür geklingelt. Mit Erfolg: 55 Hundehalter haben sich freiwillig gemeldet. Gemeldet haben sich beim Bürgermeister aber auch einige, die ihrem Frust freien Lauf gelassen haben.

Wer zwei Hunde hat und in Bodelshausen wohnt, muss tief in den Geldbeutel greifen. Foto: Marcus Brandt/dpa Wer zwei Hunde hat und in Bodelshausen wohnt, muss tief in den Geldbeutel greifen. Foto: Marcus Brandt/dpa

