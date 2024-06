Gut 400 Klinik-Beschäftigte versammelten sich gestern vor dem Kasino der Tübinger Uni-Kliniken Berg. Sie stärkten ihren Vertretern der Gewerkschaft ver.di in den Tarif-Verhandlungen mit den Arbeitgebern den Rücken. Für nächste Woche kündigte die Gewerkschaft mehrtägige Warnstreiks an. Über das von ihr geforderte »Zukunftspaket« wird am 17. Juni weiterverhandelt.

Jakob Becker aus der ver.di-Tarifkommission schwörte die Beschäftigten der Tübinger Uni-Klinik gestern auf Arbeitskampf ein. Foto: Michael Sturm Jakob Becker aus der ver.di-Tarifkommission schwörte die Beschäftigten der Tübinger Uni-Klinik gestern auf Arbeitskampf ein. Foto: Michael Sturm

