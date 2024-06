Die Einsatzzahlen der Freiwilligen Feuerwehr Ofterdingen nahmen in den letzten beiden Jahren deutlich zu. Und auch die Intensität der Einsätze. Bei der Hauptversammlung hing der Eindruck des Großbrands auf dem Pferdehof Speidel im April noch förmlich in der Luft.

Ein Feuerwehrmann beim Großbrand in Ofterdingen im Einsatz. Foto: Jürgen Meyer Ein Feuerwehrmann beim Großbrand in Ofterdingen im Einsatz. Foto: Jürgen Meyer

