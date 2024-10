Die 18. Auflage der Mössinger Streuobsttage lockten Tausende in die verkaufsoffene Stadt. Von Informationen über das beliebte Kernobst bishin zu Historischem und einem Lauf war für jeden Geschmack was dabei.

Wer bin ich? Die Sortenausstellung war dicht umlagert. Foto: Jürgen Meyer Wer bin ich? Die Sortenausstellung war dicht umlagert. Foto: Jürgen Meyer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.