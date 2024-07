Mössinger Musikverein: Jeder fängt mal klein an

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Ganz dem Motto »Aus Tönen wird Musik« folgend traten die drei Jugendgruppen – Blockflötenkinder, gleich zwei Bläserklassen Da Capo Kids und MusicKids – des seit 125 Jahren bestehenden Musikvereins Mössingen auf. Jeder Musiker beginnt schließlich einmal klein und lernt den ersten Ton. Nach und nach steigert sich mit der Ausbildung und viel Üben das Können.

Konstante an Tradition

150 Eltern, Verwandte und Bekannte saßen im Publikum in der Aula der Gemeinschaftsschule Mössingen und erlebten deshalb ein abwechslungsreiches Konzert. »Viele Jugendliche haben das Ziel, einmal die Tracht zu tragen«, sagte Vereinsvorsitzende Irene Haag, die selbst zu den Blockflötenausbilderinnen gehört. Die Jugend müsse an Traditionen herangeführt werden und brauche einen Zugang, um neue Wege auf ihre eigene, moderne und frische Art und Weise gehen zu können.

Der Musikverein Mössingen biete eine sichere Konstante an Tradition und Abwechslung und vor allem auch großräumige Freundschaften an. »Deshalb ist in unseren Augen die Arbeit mit der Jugend sehr wichtig«, sagte Haag. »Wir sollten den Jugendlichen deshalb ein Vorbild sein.« Die Blockflötenkinder spielten in wechselnden Besetzungen und eröffneten zu weit mit Nenas »99 Luftballons«. Ein Quartett aus zwei normalen und zwei Sopranblockflöten folgte sogleich mit dem Duett von Hintermeier. Alle zusammen spielten das Lied »Eisgekühlte Coca Cola«. Bereits im Blockflötenunterricht ab 7 Jahren sollen die Kinder neben Grundkenntnissen in der Musik das »aufeinander Hören« und »miteinander Spielen« vermittelt werden. Einzeln spielten Kinder schließlich eine chinesische Melodie, die Titelmelodie von Pippi Langstrumpf, die »Perfekte Welle« und das Fliegerlied. Die beiden Bläserklassen Da Capo Kids unter Leitung von Michelle Duppke spielten zum Beispiel »London Bridge« und »Hänschen Klein«.

Erfahrenste Nachwuchsmusiker

Die Zehn- bis Sechzehnjährigen waren mit sichtlicher Freude auf der Bühne. Die erfahrensten Nachwuchsmusiker zeigten als Music Kids unter Leitung von Lea Dieter ihr Können bei Stücken wie der »Star Wars«-Melodie, »Shut up and Dance« und der Woodpecker’s Parade. (stb)